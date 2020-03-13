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مرأة

احذرهم .. 9 أسباب تؤدي إلى صفير الصدر المزمن

الجمعة 13/مارس/2020 - 07:16 م
صفير الصدر
صفير الصدر
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آلاء حسن
يُمكن أن ينجم صفير الصدر عن تهيُّج وتضيق في الممرات الهوائية في أي مكان كان، بدءًا من الحلق ونزولًا إِلى الرئتين مما يسبب اختناقا شديدا وضيقا بالتنفس. 

وفقا لموقع mayoclinc، تشمل الأسباب الأكثر شيوعًا وراء تكرار صفير الصدر الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن، إِذ يُسبب كلا المرضين تضييق وتشنج في الممرات الهوائية الصغيرة في الرئتين (التشنج القصبي).

ورغم ذلك يُمكن أن يؤدي أي التهاب في الحلق أو في الممرات الهوائية الكبيرة إِلى صفير الصدر. وتتضمن الأسباب الشائعة الالتهاب وردة الفعل التحسسية أو الانسداد بجسم معين كأن يكون نتيجة الإصابة بورم أو دخول جسم غريب أثناء التنفس.

الحالات التي تؤدي إلى صفير الصدر
- الربو
- توسُّع القصبات
- التهاب القصيبات
- التهاب الشعب الهوائية
- ربو الأطفال
- داء الانسداد الرئوي المزمن
- انتفاخ الرئة
- التهاب لسان المزمار 
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