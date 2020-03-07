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مرأة

4 علامات تنذرك بـ احتياجك للراحة

السبت 07/مارس/2020 - 09:15 م
صدى البلد
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آلاء حسن
هناك علامات يقدمها لك الجسم تخبرك بأنه يحتاج إلى راحة، بعد فترة عمل وجهد وضغط عصبي طويل، يجب أن يحصل الجسم على الراحة والإسترخاء تجنبًا للعديد من المشكلات والمضاعفات الصحية، بعض العلامات التي تظهر عليك لتخبرك بانك بحاجة لراحة إضافية.


وكشفت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، عن علامات تشير أنك تحتاج إلى راحة، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

الإصابة بالمرض

قد يكون سبب إصابتك بالمرض دليل علة عدم حصولك على الراحة الكافية، فتؤدي إلى آلام في الجسم وعدم القدرة على الحركة، كما أن الإجهاد الشديد يؤثر على وظائف مختلف أعضاء الجسم بما فيها الجهاز المناعي، وبالتالي تزداد فرص الإصابة بالأمراض

اضطرابات بالنوم

على الرغم من حاجة الجسم إلى الراحة بعد الإجهاد الشديد، ولكن ينتج عن هذا الشعور مزيد من الأرق والاضطرابات في النوم، وبالتالي يزداد الجهد النفسي والعصبي وترتفع حدة التوتر، مما يسبب الام الرأس الشديدة والعصبية الزائدة

تغيّر لون البول

في حال أصبح لون البول قاتمًا وكذلك الشعور بالعطش فهذا يعتبر من أبرز علامات حاجة الجسم إلى الراحة ويؤدي هذا إلى الجفاف، حيث أن العمل المستمر يعطلك عن كثير من الأمور الهامة لصحتك مثل شرب الماء أو تناول الطعام الذي يحتاجه الجسم للحصول على الطاقة.

عدم انتظام الدورة الشهرية

يؤثر الإجهاد المستمر على النظام الهرموني في الجسم، ويمكن أن يؤدي هذا إلى خلل في نظام الدورة الشهرية لدى النساء، انخفاض مستمر في الأداء.

ستلاحظ مع مرور الوقت لن تستطيع القيام بنفس قدر المجهود المعتاد لأن جسمك يفقد قوته وحيويته، ولاستعادة النشاط والطاقة لا بد من الحصول على راحة كافية
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