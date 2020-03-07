لهذه الأسباب المرأة أكثر عرضة لـ أمراض القلب من الرجال.. جمال شعبان يجيب

الرسول صلى الله عليه وسلم وصى على النساء عند مماته، وذلك

خلال إلقاء محاضرته في فاعليات مؤتمر "la female، الذي أقيم اليوم في

من ضربات القلب عند الرجل، وهو ما يجعله

أرق من قلب الرجل، بالإضافة إلى أنه

قال الدكتور جمال شعبان استشارى أمراض القلب، وعميد المعهد القومي للقلب سابقا، إن

ومن جانبه أشار، إلى وإذا كانت

بعد سن الأربعين بأمراض ضغط الدم وأمراض القلب ومرض السكر، لأنها عرضة للضغط النفسي والعصبي، حيث انه من المعروف أن

وأفاد شعبان، أن التدخين بالنسبة للمرأة يمكن أن يسبب مشاكل عديدة غير الإصابة بأمراض القلب مثل: مشكلات في البشرة والتجاعيد المبكرة ومشكلات الجلد.



