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مرأة

لهذه الأسباب المرأة أكثر عرضة لـ أمراض القلب من الرجال.. جمال شعبان يجيب

السبت 07/مارس/2020 - 12:26 م
أمراض القلب عند النساء
أمراض القلب عند النساء
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آية التيجي
قال الدكتور جمال شعبان استشارى أمراض القلب، وعميد المعهد القومي للقلب سابقا، إن قلب المرأة أرق من قلب الرجل، بالإضافة إلى أنه أصغر حجما من قلب الرجل حيث أن عدد ضربات القلب لدى النساء أعلى من ضربات القلب عند الرجل، وهو ما يجعله أكثر عرضة للإصابة بمشاكل القلب المختلفة.

وأضاف شعبان  خلال إلقاء محاضرته في فاعليات مؤتمر "la female، الذي أقيم اليوم في أحد فنادق القاهرة الكبرى، إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصى على النساء عند مماته، وذلك لأنه يعلم بأنهم يملكون قلبا رقيقا، لذا نصح بالحفاظ على صحة القلب بتعامل مع مختلف الأمور والمشاكل بالهدوء والسكينة.

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وتابع شعبان، أنه يمكن أن تصاب المرأة بعد سن الأربعين بأمراض ضغط الدم وأمراض القلب ومرض السكر، لأنها عرضة للضغط النفسي والعصبي، حيث انه من المعروف أن الحمل والرضاعة يحمي قلب المرأة من الإصابة بأمراض القلب، لذا فهي تحمل وقاية ذاتية خلال أعوام فترة الطمث.

ومن جانبه أشار، إلى وإذا كانت المرأة مصابة بسرطان الثدي فهذا يجعلها أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، حيث يعمل العلاج الكيميائي على إضعاف عضلة القلب.

وأفاد شعبان، أن التدخين بالنسبة للمرأة يمكن أن يسبب مشاكل عديدة غير الإصابة بأمراض القلب مثل: مشكلات في البشرة والتجاعيد المبكرة ومشكلات الجلد.

لافتا، إلى أن الإرادة والتخلص من العادات التي تحبب الشخص في التدخين، مثل: قراءة صحيفة مع تناول القهوة، واستخدام الولاعات المميزة كلها عادات تحبب الشخص في التدخين، لذا يمكن بالابتعاد عنها التخلص من عادة التدخين السيئة.
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