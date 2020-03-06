أسباب خفية وراء تساقط الشعر الكثيف.. أستاذ أمراض جلدية تكشفها

الدكتور شهيرة الغلبان أستاذة الأمراض الجلدية والتجميل، ان هناك تقنية جديدة ظهرت حاليا سهلت على

أطباء

الأمراض الجلدية تشخيص مشاكل الشعر وتساقطه.





وأوضحت الغلبان، أن هناك تقنية تعرف باسم الترموسكوب، وهو ما يحدد الأسباب الحقيقة وراء تساقط الشعر، سواء كانت وراثية، أو تفاعلي، او بسبب الإصابة بمرض الثعلبة، أو بسبب مشاكل الغدة الدرقية.





وأضافت الغلبان خلال اللقاء محاضر في مؤتمر la femalo والمقام في احد فنادق القاهرة الكبرى، إلى أنه يمكن للمشاكل النفسية، والتوتر والاكتئاب، وكذلك نظام غذائي خاطىء ان تسبب في تساقط الشعر بشكل كبير عن المعدل الطبيعي له.





وأفادت الغلبان، أن مرحلة نمو الشعر هي من شهرين لأربع شهور متتالية، ومن الطبيعي أن معدل تساقط الشعر من ٥٠ إلى ١٠٠ شعره يوميا، وهذا المعدل آمن تماما.





وأشارت إلى تزايد نسبة تساقط الشعر أصبحت شائعة للغاية بين الفتيات، حيث ان هناك ٨٠ من كل ١٠٠ حالة تعاني تساقط الشعر الوراثي.





واختتمت الغلبان، أن هناك العديد من الطرق لعلاج تساقط الشعر العلاج الموضعي، والعلاج بالفم، ويختلف على حسب كل حالة، ولكن يجب اتباع بعض العادات الصحية مع العلاجات، ومن أهمها : اتباع روتين أساسي للشعر وتغذيته من خلال حمامات الزيت الأسبوعية .

قالت