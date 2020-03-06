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مرأة

وراثية أم بيئية.. أسباب انتشار سرطان الثدي.. و5 عادات للوقاية من المرض

الجمعة 06/مارس/2020 - 03:30 م
أسباب انتشار سرطان
أسباب انتشار سرطان الثدي
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آية التيجي - عدسة / احمد بيسو
قال الدكتور عمرو حسن نائب وزيرة الصحة لشؤون القومي للسكان، وصاحب مبادرة انت الأهم، أن سرطان الثدي، هو المرض الثاني القاتل بالنسبة للسيدات، بعد مرض القلب. 

وأضاف عمرو حسن، أن هناك أسباب وعوامل بيئية تزيد من إصابة السيدات بسرطان الثدي، وذلك عبر اتباع بعض العادات الصحية، ومن أبرزها :

١- الحد من زيادة الوزن.

٢- التقليل من تناول الأطعمة الدسمة.

٣- التدخين السلبي والإيجابي.

٤- الحمل المبكر.

٥- الرضاعة.

وتابع، خلال إلقائه محاضرة في مؤتمر la femalo النقام في أحد فنادق القاهرة الكبرى والذي يهتم بصحة وجمال المرأة، أن سرطان الثدي يمكن أن يحدث أيضا بسبب العوامل الوراثية، لذا يجب مراجعة شجرة العائلة، ومشاركتها مع الطبيب المختص للحد من فرص الإصابة بسرطان الثدي.

واوضح ان الفحص الذاتي والرضاعة يمكن ان تحد من فرصة الإصابة بسرطان الثدي، بالإضافة إلى أن فحص الماموجرام في اكتشاف سرطان الثدي مبكرا.
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