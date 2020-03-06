وراثية أم بيئية.. أسباب انتشار سرطان الثدي.. و5 عادات للوقاية من المرض





وأضاف عمرو حسن، أن هناك أسباب وعوامل بيئية تزيد من إصابة السيدات بسرطان الثدي، وذلك عبر اتباع بعض العادات الصحية، ومن أبرزها :





١- الحد من زيادة الوزن.





٢- التقليل من تناول الأطعمة الدسمة.





٣- التدخين السلبي والإيجابي.





٤- الحمل المبكر.





٥- الرضاعة.





وتابع، خلال إلقائه محاضرة في مؤتمر la femalo النقام في أحد فنادق القاهرة الكبرى والذي يهتم بصحة وجمال المرأة، أن سرطان الثدي يمكن أن يحدث أيضا بسبب العوامل الوراثية، لذا يجب مراجعة شجرة العائلة، ومشاركتها مع الطبيب المختص للحد من فرص الإصابة بسرطان الثدي.





واوضح ان الفحص الذاتي والرضاعة يمكن ان تحد من فرصة الإصابة بسرطان الثدي، بالإضافة إلى أن فحص الماموجرام في اكتشاف سرطان الثدي مبكرا.