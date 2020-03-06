نوع غير متوقع من الفواكه يعالج أمراض القلب ويحمي من السكري

نشرت الدكتورة سهام سوقية استشاري الصحة والتغذية، منشورا جديدا عبر صفحتها الشخصية على الفيسبوك، ويحتوى على أهم فوائد التفاح الأحمر على الجسم وهى..





١- يساهم في تقوية صحة الجهاز المناعي وفعاليته في محاربة مسببات المرض المختلفة





٢- يساهم في تعزيز صحة العينين





٣- يساهم في خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين





٤- يساهم في الحماية من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني





٥- يساهم في خفض خطر الإصابة بالسرطان





٦- يساهم في عملية خفض الوزن إذ يدخل أغلب الحميات الغذائية





٧- له دور مهم في تقوية العظام والأسنان



