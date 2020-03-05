عميد معهد القلب السابق يكشف عن أفضل 10 أطباء فى العالم

نشر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الأجتماعى الفيسبوك موضوع حول أفضل 10 أطباء فى العالم.





كما تعد هذه العادات من أهم العادات الصحية التى يجب اتباعها للحفاظ على الصحة، وحمايتها





‎ أفضل عشرة أطباء في العالم هم:-





‎1- أشعة الشمس

‎2- كثرة شرب الماء

‎3- النوم الكافي ليلًا

‎4- الهواء الطلق النقي

‎5- المشي نصف ساعة يوميًا

‎6- الغذاء الصحي المتوازن

‎7-الصلاة وهي غذاء للروح لايمكن الاستغناء عنه





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‎8-الصدقة والبذل والعطاء

‎9- القناعة