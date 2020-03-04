فى اليوم العالمى لمكافحة السمنة.. 5 عادات صحية تخلصك من الوزن بشكل نهائي

يعانى الكثير من الأشخاص بسبب السمنة مع اختلاف مراحل العمر، والتى يمكن أن تسبب لهم العديد من الأمراض، وتؤثر على حياتهم بعد ذلك.





وفى اليوم العالمى لمكافحة السمنة، إليكم أهم العادات الصحية التى يمكن أن تساعد فى التخلص من السمنة وفقًا لموقع health line





- شرب المياه

يساعد شرب المياه بشكل منتظم على التحكم فى الجوع ، والحصول على قدر كافٍ من السوائل الهامة للجسم، كما يعطى إحساسا بالشبع والراحة.





- التوقف عن الأكل قبل الشبع

يساعدك القيام بهذه الحركة فى التعود على تناول كميات بسيطة، والتحكم فى الطعام، ويفضل تناول الطعام ببطء للاستمتاع به.







- الخضراوات

يجب الحرص على تناول الخضراوات بكميات كبيرة، وذلك لاحتوائها على الكثير من الفيتامينات والمعادن التى يحتاجها الجسم، وعدم احتوائها على سعرات حرارية عالية.





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- عدم تناول الطعام أمام التليفزيون

لا يفضل تناول الطعام أمام الأجهزة الكهربائية، وذلك لما تسببه من عدم التحكم والسيطرة على النفس وتناول كميات كبيرة من الطعام.





- قسط كافٍ من النوم