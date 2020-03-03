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مرأة

بدون تكلفة.. أنواع مهملة من الفواكه والخضراوات تعمل على تقوية الأعصاب

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 11:33 م
أطعمة تساعد على تقوية
أطعمة تساعد على تقوية الأعصاب
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نهى هجرس
نشرت الدكتورة سهام سوقية أخصائي الصحة والتغذية، عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك موضوعا حول أهم الأطعمة التى تساعد على تقوية الأعصاب وهى...

العدس
يساهم في علاج الأمراض التي تسبب ضعف الأعصاب بسبب احتوائه على نسبة كبيرة من البروتينا.

الكيوي
يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم تفيد في تقوية العظام.

الأسماك
يحتوي زيت السمك على نسبة عالية من الأوميجا3 المفيد في تقوية الأنسجة والجهاز العصبي

البيض 
يحتوي على مادة الكولين والمُكَونة من فيتامين ب1 ب6 ب12 والمفيدة في تكوين الجهاز العصبي

السبانخ
تحتوي السبانخ على فيتامين ب وفيتامين هـ


الموز
يحتوي على كمية عالية من البوتاسيوم وفيتامين ب6 ب12 هذه الفيتامينات تساعد على تقوية الأعصاب

كبد العجل
يعتبر غنيا بالفيتامينات واحتوائه على حمض الفوليك والتي تساعد على تقوية الأعصاب

اللحوم
تحتوي اللحوم الحمراء على مادة الجليكوجين المفيد في تقوية الأعصاب

التمر
يعتبر تناول من 5 إلى 7 تمرات في اليوم يساعد الدماغ على التحسن كما أنه يقوي من نمو الخلايا العصبية

الفراولة
بسبب احتوائها على اليود تحمي الفراولة من الأمراض التي تؤثر على الجهاز العصبي


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