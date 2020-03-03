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مرأة

بديل الأدوية.. 7 طرق منزلية لـ علاج ضعف الأعصاب

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 02:33 م
علاج ضعف الأعصاب
علاج ضعف الأعصاب
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حياة عبد العزيز
ضعف الأعصاب من الآلام التي تصيب الكثير من الأشخاص وليس لها علاقة بسن محدد، فهي ينتج عنها عدم القدرة على المشي لوقت طويل، كما يلجأ الأشخاص إلى تناول عقاقير طبية للتخفيف عن الآلام الناجمة عن ضعف الأعصاب، فتعرف على طرق منزلية وبديلة للأدوية تساعد في الحد من آلام ضعف الأعصاب، وذلك وفقًا لموقع "stylesatlife".

طرق منزلية لـ علاج ضعف الأعصاب:

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- ارتداء الجوارب الثقيلة الصوفية في فصل الشتاء، وقطنية في فصل الصيف.

- غسل القدمين بالماء الفاتر يوميًا قبل النوم.

- نقع أصابع القدم في ماء ساخن كل يوم بـ الصباح قبل ارتداء الحذاء.

- عدم التخلي عن ارتداء الحذاء وتجنب المشي حافيًا.

- عدم ارتداء حذاء ضيق لوقت طويل، ومحاولة البعد عن الأحذية بكعب التي ترتديها السيدات.

- الامتناع عن التدخين فهو من أبرز العادات التي تضر بصحة الأوعية الدموية.

- تجنب شرب المشروبات المنبهة مثل الشاي والقهوة.

- تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب.

- ممارسة الرياضة بشكل يومي.
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