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مرأة

بدون أدوية.. 5 طرق للتخلص من ضعف الأعصاب نهائيًا

الأربعاء 29/يناير/2020 - 07:28 م
ضعف الاعصاب
ضعف الاعصاب
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آلاء حسن
مشكلة ضعف الأعصاب لها عدّة طرق للعلاج ولكن هناك طرق طبيعية تساعدك على التعافي بشكل أفضل بكثير.

وفي هذا السياق قالت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية الغلاجية، إن هناك عدة علاجات غير الأدوية منها علاجات طبيعية باستخدام الأطعمة والتمارين الرياضية وهي :

- تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ، ب1، ب6، ب12 لانها تساهم في تقوية الأعصاب كما يفيد تناول البروتينات.


- من الأفضل التقليل من المشروبات التي تحتوي على مواد منبهة مثل القهوة، الشاي، المشروبات الغازية.

- الإقلاع عن التدخين وعن تناول الكحول.

- ممارسة التمارين الرياضية فهي تساعد جسمك على تنشيط الدورة الدموية وتفيد في تنظيم معدل ضربات القلب كما أنها مفيدة في تقوية الأعصاب وتقوي من النسيج العضلي.

- يجب مراجعة الطبيب للقيام بالفحوصات اللازمة و وصف العلاج المناسب لحالتك 
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