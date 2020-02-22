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ما أعراض التهاب الأعصاب الطرفية ؟

السبت 22/فبراير/2020 - 07:31 م
ما هي اعراض التهاب
ما هي اعراض التهاب الأعصاب الطرفية ؟
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رضوى حسام
تتعدد أسباب الإصابة بالتهاب الأعصاب الطرفية، ويمكن للإصابة بأمراض أخرى مثل السكري وضغط الدم أن تتسبب في الإصابة بـ التهاب الأعصاب الطرفية، وكطبيعة أي مرض هناك مجموعة من الأعراض التي تظهر على الجسم لأنذرنا بالإصابة بـ التهاب الأعصاب الطرفية حسب ما أشار موقع "  health line " وتشمل : 

- ضعف الإحساس بالأطراف.
- الشعور بالألم عند لمس الأشياء التي لا تؤلم مثل أغطية السرير .
- تشوش الأحساس في الأطراف.
- الإحساس وكأن هناك وخز بالأبرة أو المسامير.
- الشعور بالحرقان ىالتنميل في الأطراف.
- الإحساس باللسعة الكهربائية. 

وعلى الرغم من أن هذه الأعراض قد لا تكون دليل قاطع على الاصابة بالتهاب الاعصاب الطرفية، إلا أنه من الضروري زيارة طبيب مختص عند الشعور ببعض هذه الأعراض، كما يجب الحرص على تناول الخضراوات الطازجة وكذلك الفاكهة الطازجة التي تمنح الجسم حاجتها من الفيتامينات والمعادن اللازمة للجسم. للوقاية من الأمراض.

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