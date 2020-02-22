ما أعراض التهاب الأعصاب الطرفية ؟

، وكطبيعة أي مرض هناك مجموعة من الأعراض التي تظهر على الجسم لأنذرنا بالإصابة بـ

- ضعف الإحساس بالأطراف.

- الشعور بالألم عند لمس الأشياء التي لا تؤلم مثل أغطية السرير .

- تشوش الأحساس في الأطراف.

- الإحساس وكأن هناك وخز بالأبرة أو المسامير.

- الشعور بالحرقان ىالتنميل في الأطراف.

- الإحساس باللسعة الكهربائية.

وعلى الرغم من أن هذه الأعراض قد لا تكون دليل قاطع على الاصابة

، إلا أنه من الضروري زيارة طبيب مختص عند الشعور ببعض هذه الأعراض، كما يجب الحرص على تناول الخضراوات الطازجة وكذلك الفاكهة الطازجة التي تمنح الجسم حاجتها من الفيتامينات والمعادن اللازمة للجسم. للوقاية من الأمراض.