الحفاظ على صحة الدماغ.. تعرف على تأثير تناول تفاحة يوميًا للجسم

يحتوي التفاح الأحمر على العديد من الفوائد التى يمكن أن تفيد الصحة، والجسم وتمده بالفيتامينات والمعادن التى يحتاجها، ووفقًا لموقع "health line" إليكم أهم فوائد تناول التفاح الاحمر









- تناول التفاح الأحمر يساهم في الحفاظ على صحة الدماغ وتعزيزها وذلك عن طريق خفض خطر الإصابة بالزهايمر.





- احتواء قشور التفاح على مضادات الأكسدة المختلفة مما تساهم في التخلص من الإجهاد التأكسدي، الذي يرفع من خطر الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية المختلفة وأهمها تلك المزمنة.









التفاح الأحمر يساهم في تحسين عملية الهضم.









معروف عن التفاح بأنه يحتوي على كمية عالية من الألياف الغذائية، بالتالي يعتبر مفيد لعملية الهضم والجهاز الهضمي.





البكتين (Pectin)هي نوع من الألياف الغذائية الموجودة بالتفاح، وهي ألياف ذائبة بالماء والذي وجد أنه له دورًا في علاج الإسهال الناتج عن الإصابة ببكتيريا ما.





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