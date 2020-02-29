لا تتوقف عن تناوله.. 3 فوائد غير متوقعة لـ خل التفاح

يحتوي خل التفاح على المواد الكيميائية المعروفة باسم البوليفينول والتي تساعد في وقف تلف الخلايا التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض أخرى مثل السرطان، وأثبتت الدراسات أن خل التفاح يقلل فعليًا من فرص إصابتك بالسرطان .





ووجدت دراسة أن خل التفاح يساعد في تحسين نسبة السكر في الدم والانسولين المستويات في مجموعة من الناس مع داء السكري من النوع 2 ، ويتكون خل التفاح من خلال تخمير السكر من التفاح ويحول إلى حمض الخليك، وهو العنصر النشط في الخل.





يعد خل التفاح من أهم المكونات الطبيعية التى يجب تواجدها فى المنزل، وذلك لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والمغذيات الصحية للجسم والبشرة، وهو من المشروبات الفعالة في التنحيف، وحرق الدهون، حيث يحتوي خل التفاح على حمض الخليك الذي يحفز على فقدان الوزن عن طريق خفض مستويات الأنسولين، وتحسين عمليات التمثيل الغذائي، وتقليل الشهية، وأظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن حمض الخليك يقلل من تراكم الدهون في منطقتي البطن، والكبد.





وأكدت دراسة أن تناول ملعقة كبيرة من خل التفاح قبل الوجبات يقوم بسد الشهية، ويجعلك تتناولين طعاما أقل كما يعمل كملين طبيعى، ويخفض خل التفاح من مستوى ضغط الدم، مما يحافظ على نبضات القلب لتكون طبيعية ومنتظمة، كما أن بقاء ضغط الدم في حدوده الطبيعية يساعد على حفاظ الشرايين على مرونتها واتساعها.



