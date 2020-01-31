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مرأة

أوعى ترميه.. قشر التفاح يحافظ على شبابك

الجمعة 31/يناير/2020 - 01:38 م
اوعى ترميه .. قشر
اوعى ترميه .. قشر التفاح عشان ما تكبريش
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اسماء محمد
يعتبر قشر التفاح من مضادات الأكسدة الطبيعية التى تساعد فى حماية الإنسان من الكثير من الأمراض فهي تحتوي على مادة كيميائية ضوئية مضادة للأكسدة مثل حمض الفينول والفلافونويد مما يجعلها فعالة فى حماية البشرة من الأمراض وعلامات تقدم العمر.

قدم موقع "boldsky" طريقة عمل ماسك قشر التفاح للعناية بالبشرة ونضارتها والحفاظ عليها خاليا من التجاعيد والأمراض.

أضيفي قشر التفاح وعصير البرتقال في وعاء وقلبي جيدا. 
ضعي مسحوق الكركم للعسل وقلبي جيدا ثم اضيفيه على الخليط السابق. 
أضيفي ملعقتين كبيرتين من الحليب الى الماسك وامزجي كل المكونات الرئيسية.
ضعي خليط قشر التفاح على وجه لمدة 20 دقيقة للحصول على بشرة ناعمة. 
يغسل بالماء الفاتر ويجفف بمنشفة قطنية.
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