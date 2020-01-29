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مرأة

تخلصي من التجاعيد وإرهاق البشرة في 15 دقيقة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 10:00 ص
تخلصي من التجاعيد
تخلصي من التجاعيد وإرهاق البشرة في 15 دقيقة
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اسماء محمد
تعاني الكثير من النساء من ظهور التجاعيد في مرحلة عمرية مبكرة مما يفقدهن شبابهن ويجعل مظهرهن أقل جمالا وجاذبية.

وقدم موقع " boldsky "  طريقة عمل ماسك زبدة الكاكاو للحصول على بشرة رائعة الجمال خالية من آثار الإرهاق والتجاعيد في 15 دقيقة.

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2 ملعقة طعام زبدة الكاكاو 
ملعقة طعام عسل نحل 

طريقة الاستخدام :
اخلطي زبدة الكاكاو ، وتأكدى من أن زبدة الكاكاو مخففة.
أضيفي العسل إليه واخلطيه جيدًا حتى يمتزج معجونًا ناعمًا، واغسلي الوجه واتركيه جافًا. 
ابدأي بتدليك وجهك باستخدام معجون زبدة الكاكاو هذا لمدة 5 دقائق على الأقل. 
ضعيه على الوجه كماسك، وضعي العجينة على العنق أيضا.
اتركيه لمدة 15 دقيقة على الأقل قبل أن تغسله بالماء البارد. 
كرري استخدامه مرتين في الأسبوع للحصول على النتائج المرجوة.
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