لـ صحة طفلك.. تعرفي على أسباب اصفرار العين

يمكن أن يعانى العديد من الأطفال من أمراض كثيرة ومنها اصفرار العين، والذي يندرج تحته الكثير من المراحل.



ووفقًا لموقع "health line" إليكى أهم أسباب إصفرار العين لدى الأطفال.



غالبًا ما يحدث بسبب تكسر الدم للمولود، فلا داعي للقلق من فكرة تكسر الدم لأنه الدم الزائد عن حاجة جسمه ويتم تكسره تلقائيا بمجرد تنفسه للهواء الخارجي مما يجعل ثقوب القلب التي كانت تعتمد على هواء الأم تغلق.



فبالتالي هناك بعضا من الدماء الزائدة التي كان الطفل يستخدمها في رحم أمه ولا يحتاجها الآن، فيتم تكسرها ويزداد نشاط كرات الدم البيضاء تدريجيا، ويظهر صفار العين والجلد أحيانا مصاحب له بسبب هذا التكسر.