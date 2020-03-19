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مرأة

سحرية وصحية.. 6 أشياء تجبرك على تناول القهوة باستمرار

الخميس 19/مارس/2020 - 08:30 م
قهوة
قهوة
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آلاء حسن
يمكن للقهوة أن تساعد الناس على الشعور بتعب أقل وزيادة مستويات الطاقة هذا لأنها تحتوي على منبه يسمى الكافيين وهي المادة ذات التأثير النفسي الأكثر شيوعًا في العالم، ويمنع الكافيين ناقلًا عصبيًا مثبطًا في دماغك، مما يسبب تأثيرًا منبهًا وهذا يحسن مستويات الطاقة والمزاج والجوانب المختلفة لوظيفة الدماغ.

ووفقًا لموقع BOLDSKY، تظهر العديد من الدراسات أن الكافيين يمكن أن يزيد من حرق الدهون ويعزز معدل التمثيل الغذائي الخاص بك، ويمكن أن يزيد من مستويات الأدرينالين ويطلق الأحماض الدهنية من أنسجة الدهون كما أنه يؤدي إلى تحسينات كبيرة في الأداء البدني.

وتحتوي القهوة على العديد من العناصر الغذائية المهمة ، بما في ذلك الريبوفلافين وحمض البانتوثنيك والمنغنيز والبوتاسيوم والمغنيسيوم والنياسين.

ومن يشربون القهوة لديهم خطر أقل بكثير للإصابة بمرض الزهايمر ، وهو سبب رئيسي للخرف في جميع أنحاء العالم، بالاضافة أنهم أقل عرضه لتليف الكبد ، والذي يمكن أن يحدث بسبب العديد من الأمراض التي تؤثر على الكبد. 
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