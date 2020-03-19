سحرية وصحية.. 6 أشياء تجبرك على تناول القهوة باستمرار

يمنع الكافيين ناقلًا عصبيًا مثبطًا في دماغك، مما يسبب تأثيرًا منبهًا وهذا يحسن مستويات الطاقة والمزاج والجوانب المختلفة لوظيفة الدماغ.

يمكن للقهوة أن تساعد الناس على الشعور بتعب أقل وزيادة مستويات الطاقة هذا لأنها تحتوي على منبه يسمى الكافيين وهي المادة ذات التأثير النفسي الأكثر شيوعًا في العالم، و