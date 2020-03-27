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أخبار العالم

روسيا توقف رحلاتها الجوية الدولية بالكامل وسط أزمة كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:07 م
صدى البلد
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أ ش أ

أوقفت روسيا بشكل كامل اليوم الجمعة رحلات الطيران الدولية الاعتيادية وكذلك الرحلات المُستأجرة "تشارتر" فيما اقتصرت شركات الطيران على تنظيم رحلات لإعادة المواطنين الروس من الخارج تماشيًا مع قرار مجلس التنسيق الحكومي المُشكل التعامل مع ملف فيروس كورونا. 

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية في نسختها باللغة الانجليزية عن متحدث باسم هيئة النقل الجوي الاتحادية الروسية قوله إن الحظر لا يشمل رحلات الشحن الجوي والبريد وشحن المساعدات الإنسانية والصحية.
 
وبدأت روسيا تعليق الرحلات الجوية في الأول من فبراير الماضي، وفُرِضت القيود تدريجيًا ابتداء من فرض الحظر على الصين وكوريا الجنوبية وعدد من الدول الأخرى ثم توسيع هذا الحظر ليشمل إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا. وبعد ذلك بأيام قليلة تم فرض حظر على الطيران إلى عموما أوروبا. وأعلن أوسع حظر على الطيران في 23 مارس إذ شمل 95 دولة. 
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