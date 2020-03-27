روسيا توقف رحلاتها الجوية الدولية بالكامل وسط أزمة كورونا





أوقفت روسيا بشكل كامل اليوم الجمعة رحلات الطيران الدولية الاعتيادية وكذلك الرحلات المُستأجرة "تشارتر" فيما اقتصرت شركات الطيران على تنظيم رحلات لإعادة المواطنين الروس من الخارج تماشيًا مع قرار مجلس التنسيق الحكومي المُشكل التعامل مع ملف فيروس كورونا.



ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية في نسختها باللغة الانجليزية عن متحدث باسم هيئة النقل الجوي الاتحادية الروسية قوله إن الحظر لا يشمل رحلات الشحن الجوي والبريد وشحن المساعدات الإنسانية والصحية.