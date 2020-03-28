عقوبة تصل للشطب.. جمال شعبان ينشر أدوية لعلاج فيروس كورونا.. والنقابة تحيله للتحقيق

كتب الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب سابقا، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تدوينة بشأن الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال "شعبان"، فى منشوره، "إن التطعيم ضد الدرن قد يكون وقاية من فيروس كورونا".

وأضاف "فاكرين وإحنا أطفال الحقنة اللي في الكتف الشمال والعياط ساعتها من وجعها وكنا متضايقين من شكلها دي التطعيم ضد الدرن تخيلوا العلماء بيقولوا إن هذه الحقنة من الممكن أن تكون السبب في مناعة المصريين والأفارقة ضد كورونا".

وتابع "البلاد التي توقفت عن حقن أطفالها على أساس إن الدرن انقرض عندهم هم من أصحاب المعدلات الكبرى فى الإصابة بفيروس كورونا، وأستراليا تقوم حاليا بدراسة على ٤٠٠٠ شخص من الكبار لكي تتأكد".

ورصدت نقابة الأطباء، العديد من المخالفات قام بها أطباء وغير أطباء،حيث ينشرون على العامة من المواطنين من خلال صفحاتهم الشخصية وصفات علاجية وتطعيمات على أنها علاج لفيروس كورونا .

ويمنع على أى طبيب نشر مثل هذه البروتوكولات العلاجية على العامة من المواطنين .. فقط قد تنشر داخل جروبات الأطباء لمناقشتها وليس للإعلان عنها.

وتقوم لجان التحقيق ستقوم بالتحقيق معهم وإذا ثبتت الإدانة سيكون للمحكمة التأديبية القرار والعقوبات تبدأ من الإنذار ثم الغرامة ثم الإيقاف وصولا للشطب نهائيا من المهنة .

اما من تم رصدهم من غير الأطباء فسيتم التقدم ببلاغ ضدهم فى النيابة العامة لأنهم تسببوا فى ضرر كبير للمجتمع.

وقررت هيئة مكتب نقابة الأطباء، إحالة الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق للتحقيق، ومعه طبيب آخر.

وأكدت هيئة المكتب أن الطبيب نشر عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ٣ أدوية لمرضى الذئبة الحمراء والقلب، مؤكدًا أن هذه الأدوية تعالج فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).

وأوضحت أن هذا الأمر تم دون أي سند علمي موثق من منظمة الصحة العالمية أو منظمة الدواء المصرية مما تسبب في الإقبال علي هذه الأدوية وأدى لعجز بهذه الأصناف، وإلحاق الضرر بالمرضي.

وذكرت الهيئة أنه قام أيضا بوصف علاج دون مناظرة المريض بالمخالفة للائحة آداب المهنة للأطباء، مضيفة أن النقابة تلزم أي طبيب بعدم كتابة اَي دواء بدون تشخيص.

وأشارت إلى أن الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، خالف مواد لائحة آداب المهنة الآتية:-

ماده 9.. لا يجوز للطبيب تطبيق طريقة جديدة للتشخيص أو العلاج إذا لم يكن قد اكتمل اختبارها بالأسلوب العلمي و الأخلاقي السليم ونشرت في المجلات الطبية المعتمدة وثبتت صلاحيتها وتم الترخيص بها من الجهات الصحية المختصة. كما لا يجوز له أيضا أن ينسب لنفسه دون وجه حق أي كشف علمي أو يدعي انفراده به.

ماده 15... لا يجوز للطبيب الجزم بتشخيص مرض من خلال بيانات شفهية أو كتابية أو مرئية دون مناظرة المريض وفحصه شخصيا.







مادة 19.. عند مخاطبة الجمهور في الموضوعات الطبية عبر وسائل الإعلام يلتزم الطبيب بالقواعد الاتية:-

ا- تجنب ذكر مكان عمله وطرق الاتصال به والإشادة بخبراته أو إنجازاته العلمية، ويكتفي فقط بذكر صفته المهنية ومجال تخصصه.







ب- أن تكون المخاطية بأسلوب مبسط يلاتم المستمع أو المشاهد غير المتخصص.







ج- تجنب ذكر الأراء العلمية غير المؤكدة أو غير المقطوع بصحتها، أو تناول الموضوعات المختلف عليها والتي يكون مناقشتها فقط في الجلسات العلمية الخاصة غير الموجهة للعامة.







كان الدكتور جمال شعبان، مرشحا على مقعد نقيب الأطباء في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، وخسر أمام نقيب الأطباء الحالي الدكتور حسين خيري الفائز بدورتين متتاليتين.