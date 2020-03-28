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أخبار البلد

بعد إصابة 536 بفيروس كورونا.. الصحة: تخلصوا من العادات الخاطئة

السبت 28/مارس/2020 - 10:32 ص
صدى البلد
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محمد غالي

أعلنت وزارة الصحة عدة نصائح للتغلب على العادات الخاطئة لكي نحمي أنفسنا ومن حولنا من فيروس كورونا (كوفيد - 19).

وجاءت النصائح كالتالي:-

- تجنب الكحة والعطس دون استخدام مناديل.

 - لا تذهب إلى العمل وأنت مريض.

 - لا تذهب إلى أماكن التجمعات، واحرص دائمًا على ترك مسافة (متر على الأقل) بينك وبين الآخرين.

احرص على غسل يديك بالماء والصابون أو فركهما بمطهر كحولي بصفة دورية.


مقاومة هذا المرض مسئولية مشتركة، فليقم كل منا بدوره.


وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس، الجمعة، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بـ فيروس كورونا، وجاءت كالتالي:-

 

الحالات الجديدة:- 39

الحالات التي تم تحول نتائج تحليلها من إيجابية إلى سلبية:- 147

الوفيات الجديدة:- 6

عدد حالات الشفاء (الخروج حتى الآن):- 166

إجمالي الوفيات:- 30

إجمالي أعداد المصابين:- 536

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