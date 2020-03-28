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محافظات

مصر تنتصر على كورونا.. الفيروس اللعين يلفظ أنفاسه الأخيرة من الإسكندرية للأقصر

السبت 28/مارس/2020 - 08:16 ص
احتفال الأطباء بالانتصار
احتفال الأطباء بالانتصار
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شمس يونس
فرحة ما بعدها فرحه .. بدأت القوات البيضاء المصرية رفع راية النصر واحدة تلو الآخرى على فيروس كورونا ذلك العدو الخفي الذي أربك العالم أجمع.

ففي الأقصر احتفلت مستشفى إسنا التخصصي للحجر الصحي بمرور أول 14 يوما للعزل بالمستشفى وخروج 49 حالة بعد تحولهم من إيجابية إلى سلبية .

الدكتور تامر حامد عبد السلام مدير عام مستشفى اسنا التخصصى ورئيس فريق العزل فى الحجر الصحى بالمستشفى بالصفحة قدم  أسمى آيات التقدير والشكر والعرفان لجميع أفراد فريق العزل من أطباء وصيادلة وأعضاء فريق التمريض و فنيى الأشعة والكيميائيين وفنيى المعمل وبنك الدم والإدارة ومكافحة العدوي والتخطيط والمتابعة والعلاقات العامة والنظم والمعلومات والعناية المركزة وفنيي الصيانة والتشغيل والمطبخ ومشرفين وأفراد الأمن و النظافة.

وكشف عن نجاحهم الباهر الذي حققوه خلال أول 14 يوما من العزل الصحي حيث خرج أكثر من 49 حالة تم شفاؤها وتعافيها تماما.

أما في العجمي بالإسكندرية فاحتفل الأطباء والممرضين بالمستشفى التي خصصتها وزارة الصحة كحجر صحي لمصابي فيروس كورونا-بخروج آخر حالة مصابة بالفيروس من المستشفى.

وتداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الاحتفال وسط حالة من حالة البهجة التي بدت على جميع العاملين بالمستشفى.

ورصد الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع احتفال أطقم الأطباء والتمريض بخروج الحالة بالزغاريد وتبادل التهاني فيما بينهم.

وقام حي العجمي في الإسكندرية، اليوم الجمعة، أعمال تعقيم وتطهير شاملة لمحيط وأسوار مستشفى العجمي المركزي، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.


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