أمل جديد.. حقيقة علاج كورونا بتطعيم الدرن





وأجرى العلماء في استراليا عدة تجارب للتوصل إلى تأثير تطعيم الدرن في علاج فيروس كورونا خاصة وأن هذا التطعيم يحفز الجهاز المناعي للجسم .





حتى الآن لم يؤكد الباحثون على مستوى العالم أن تطعيم الدرن هو علاج كورونا بشكل نهائي إلا أنه بارقة أمل بالنسبة للباحثين والعلماء لأن طبيعة هذا التطعيم حفظ مناعة الجسم في مواجهة العدوى والفيروسات التي تهاجم جسم الإنسان وبالتالي له قدرة هائلة على مواجهة فيروس كورونا .





الأمر يحتاج لعدة أشهر للتأكد من مدى قدرة تطعيم الدرن على علاج مصابي فيروس كورونا بشكل كامل.





بحسب ما نشرته وسائل الإعلام العالمية ، فإن الباحثون في استراليا و هولندا و بريطانيا و المانيا سيجرون تجارب خلال الأيام المقبلة على تطعيم الدرن لاكتشاف مدى تأثيره على فيروس كورونا .





تطعيم الدرن يعمل على تحفيز الخلايا الليمفاوية T وهي المسؤولة عن مهاجمة أي عدوى أو فيروس يدخل جسم الانسان وبالتالي يكون له تأثير كبير على مهاجمة فيروس كورونا .





هذا التطعيم غير منتشر سوى في الدول النامية وربما يكون ذلك السر في عدم تفشي فيروس كورونا في مصر بشكل مخيف مثل الدول الأوربية التي لم تكن تعطي أطفالها عاذ التطعيم .





أثبتت الدراسات العلمية أن تطعيم الدرن يقلل من التهابات الجهاز التنفسي بنسبة ٧٠٪ ، كما أثبتت الدراسات أن الأطفال الملحقين بتطغيم الدرن تنخفض لديهم مشاكل الجهاز التنفسي بنسبة ٤٠٪ .





نشرت المواقع الإخبارية العالمية خلال الساعات الماضية أنباء عن امل جديد بشأن علاج فيروس كورونا باستخدام تطعيم الدرن المعروف .