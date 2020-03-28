اقتصادية النواب تزف بشرى سارة بشأن انخفاض أسعار البنزين بسبب كورونا

كشف عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، كلمة السر في انخفاض سعر برميل نفط خام أمريكي.





وقال "الجوهري" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن السبب هو تدخلات منظمة الأوبك العالمية نتيجة وجود أزمة كورونا التي أدت إلى تباطؤ في معدلات الإنتاج مع توقف حركة الطيران العالمي، لافتًا إلى أن الأسعار العالمية أصبحت في حالة غموض وإلى الآن لا توجد رؤية من جانب الحكومة المصرية لمعرفة متوسط سعر برميل البترول في الموازنة الجديدة.





وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن انخفاض سعر برميل البترول عالميًا سيعود بالنفع على مصر في تخفيض أسعار المحروقات ولكن مع لن يستطيع المواطن الاستفادة بهذه الميزة مع وجود أزمة كورونا وحظر التجوال، مؤكدًا أنه في حالة انتهاء الأزمة وبقاء هذه الانخفاضات ستعود بالنفع بالتأكيد على المواطنين.





وأشار النائب، إلى أنه سيقوم بتقديم سؤال للحكومة لمعرفة متوسط سعر برميل البترول خلال الموازنة الجديدة مع العلم أن الموازنة السابقة كانت 67 دولارا، متمنيًا اجتياز أزمة كورونا سريعًا، وتابع قائلا: "كنا نود انخفاض أسعار المحروقات في وضع جيد لكي يستفيد به المواطن".





انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم بمقدار 0.19 بنسًا أو بنسبة 0.72% إلى 26.15 دولارًا أمريكيًا، وارتفع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، بمقدار 0.20 بنسًا أو بنسبة 0.89% إلى 22.80 دولارًا أمريكيًا. يأتى ذلك بعد أن



