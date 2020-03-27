قفزة في أسعار الذهب لأعلى سعر في أسبوعين.. تفاصيل

قفزت أسعار الذهب ، إلى أعلى مستوى في أسبوعين، بعد قفزة قياسية في طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة دفعت الدولار للتراجع، وعززت التوقعات لمزيد من التحفيز لتخفيف الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا المستجد، وصعد الذهب في 1.1% إلى 1631.05 دولار للأوقية "الأونصة" في أخر جلسة التداول في السوق الأميركية.





وتتحول البنوك المركزية إلى التيسير الكمي، أو مشتريات واسعة النطاق للسندات الحكومية وأصول مالية أخرى، لضخ أموال في الاقتصاد، وأظهرت بيانات أن عددا قياسيا بلغ أكثر من ثلاثة ملايين أميركي قدموا الأسبوع الماضي طلبات للحصول على إعانة البطالة مع تضرر النشاط الاقتصادي، من إجراءات صارمة لاحتواء الوباء.





وهبط الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في حوالي أسبوع أمام منافسيه الرئيسيين، وهو ما يجعل الذهب أرخص لحائزي العملات الأخرى، وقفزت بورصة وول ستريت مع مراهنة المستثمرين على المزيد من إجراءات التحفيز، ووافق مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة، الأربعاء الماضي، على مشروع قانون بقيمة تريليوني دولار يهدف لمساعدة العمال العاطلين، والصناعات المتضررة من تفشي فيروس كورونا.





وجاء هذا بعد أن قال مجلس الاحتياطي الاتحادي ( البنك المركزي الأميركي ) الاثنين الماضي إنه سيشتري أكبر قدر من السندات يحتاجه لإشاعة الاستقرار في الأسواق المالية وسيدعم القروض المباشرة للشركات، وارتفعت العقود الأمريكية للذهب 1.1% لتسجل عند التسوية 1651.20 دولار للأوقية.





ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.9% إلى 2336.62 دولار للأوقية، بعد يوم من تسجيله أكبر مكاسبه ليوم واحد منذ 1997، وتراجع البلاتين 0.8% إلى 732.07 دولار للأوقية، بينما زادت الفضة 0.2% إلى 14.45 دولار للأوقية.