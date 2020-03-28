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الجرجير والمش والجعضيض.. هل تقي الأكلات الشعبية من الإصابة بفيروس كورونا؟

السبت 28/مارس/2020 - 06:17 م
المش والجرجير للوقاية
المش والجرجير للوقاية من فيروس كورونا
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آية التيجي
قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، ان اكلات الفقراء تعزز المناعة وقتل فيروس كورونا التاجي.

واوضح بدران في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الاخباري، ان تناول المش والجعضيض والجرجير والفجل هي وجبات مفيدة للغاية لصحة الجسم، وتعمل على تعزيز مناعة الجسم.


وأضاف بدران، أن هذه الاكلات تعزز مناعة الجسم، ولكنها لا يمكنها ان تقتل فيروس كورونا والمصابين به، وانما يمكنه ان تعزز مناعة الجسم لمحاربة الفيروسات بشكل عام.

وأشار بدران، إلى أن الجرجير والفجل يعتبر مضاد طبيعي ضد الالتهابات، لأنهما مصدر  طبيعي  لمضادات الاكسدة، والمعادن وللفيتامينات والألياف الغذائية.


وتابع بدران، ان الفجل يحتوي على 85% ماء، ومجموعة من العناصر الغذائيه الهامه للإنسان ، و هو قليل الدهون و قليل جدا فى الكولسترول ، ويعتبر مصدرا جيدا جدا للألياف الغذائية، و حمض الفوليك ، و البوتاسيوم .

وأكد، أن الجرجير والجعضيض والفجل يخفف الاحتقان فى الجهاز التنفسي، و هو ممتاز لمرضى الربو، والتهابات الشعب الهوائية، ومشاكل الجيوب الأنفية، و منظف طبيعى للكبد، و يحافظ على صحة الأسنان والعظام.
الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة
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