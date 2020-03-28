الجرجير والمش والجعضيض.. هل تقي الأكلات الشعبية من الإصابة بفيروس كورونا؟

وتابع بدران، ان الفجل يحتوي على 85% ماء،

من العناصر الغذائيه الهامه للإنسان ، و هو قليل الدهون و قليل جدا فى

، ويعتبر مصدرا جيدا جدا للألياف الغذائية ، و حمض الفوليك ، و البوتاسيوم .

ومجموعةالكولسترول