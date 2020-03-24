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مرأة

خطأ فادح نرتكبه عند استخدام معقم اليدين

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 03:52 ص
معقم اليدين
معقم اليدين
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آية التيجي

مع انتشار فيروس كورونا واستخدام الكثير للكحول والـ"هاند جيل" لتعقيم اليدين بشكل كبير، حذرت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين بريطانيين إلى أن استخدام الكحول او معقم اليدين المعروف باسم الهاند جيل بكثرة يمكن أن يتسبب في إصابتك بالحروق.

وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، أن الاستخدام المفرط للكحول أو معقم اليدين قد يعرض مستخدمي التعرض للحروق بشكل كبير، حيث ان الكحل قابل للاشتعال، ويمكن أن يتسبب في احتراق اليدين.

وأضاف الباحثون، إلى أنه يمكن استبدال الكحول او معقم اليدين في المنزل بغسل اليدين بالماء والصابون، وذلك لتجنب التعرض للحروق قبل التدخين، او استخدام الولاعات، أو الدخول إلى المطبخ والاقتراب من اللهب.

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وأشار الباحثون، إلى أنه لا يجب تعقيم اليدين بالكحول او الهاند جيل والذهاب إلى المطبخ مباشرة أو الاقتراب من اللهب، حيث يمكن ان يتسبب في الإصابة بالحروق الشديدة، وفقا لما نشر في موقع هيلث لاين الطبي.


وأوضح الباحثون من نتائج الدراسة، إلى ان معقم اليدين ايضا يمكن ان يحتوي على كميات كبيرة من الكحول، وبالتالي فهو قابل للاشتعال، لذا لا يجب استخدامه مباشرة قبل الذهاب إلى المطبخ، أو استخدام الولاعات، أو التدخين.

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