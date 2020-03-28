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أخبار العالم

غرامات تصل لـ 50 ألف درهم.. تعرف على عقوبة مخالفي مسافة التباعد في الإمارات

السبت 28/مارس/2020 - 07:01 م
الامارات العربية
الامارات العربية المتحدة
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ميـــس رضــا
بات التباعد الاجتماعي ضروريا فى ظل ما يعانيه العالم من تفشى لفيروس كورونا المستجد،  لذلك اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة إجراءات مشددة .


ونص قرار النائب العام للدولة، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية، الصادر بها قرار مجلس الوزراء، على مخالفة عدم مراعاة مسافة التباعد بالغرامة 1000 درهم.


جاء ذلك لأن الشخص المصاب بالعدوى ينشر عندما يسعل رذاذًا ، ً بالفيروس في الهواء. وتحدث العدوى للآخرين بسبب تنشقهم الرذاذ عن طريق التنفس، أو من لمس سطح وقع عليه الرذاذ، ثم لمس العينين أو الأنف أو الفم، فإن القرار مفاداه المحافظة على الأفراد و المحافظة على المسافة الآمنة (متران)، وفق مبدأ التباعد الاجتماعي في مراكز التسوق بهدف تقليل الزحام التزامًا بالإرشادات الصحية، والإجراءات الوقائية، في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).


 وتضمن القرار جدولًا يضم 14 مخالفة، منها مخالفة عدم ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن المغلقة، أو عدم مراعاة مسافة التباعد، بفرض غرامة قدرها 1000 درهم على المخالف، ومخالفة تجاوز عدد الركاب المسموح به في السيارة الواحدة لأكثر من ثلاثة أشخاص، تكبد المخالف (قائد المركبة) غرامة قدرها 1000 درهم.


كما نص القرار على مخالفة عدم التقيد بالتدابير الخاصة بفتح الحدائق العامة والشواطئ ومراكز التدريب الرياضي والمسابح العامة ومسابح الفنادق، دون القيام بالإجراءات التي تقررها الجهات المختصة، حيث تكبد المسؤول عن المنشأة 50000 درهم والغلق الإداري وغرامة 500 درهم على الزائر، ومخالفة عدم اتخاذ إجراءات التعقيم لوسائل النقل العام غرامة قدرها 5000 درهم.


ونص على مخالفة الخروج من المنازل دون مقتضى أو ضرورة، أو لغير دواعي العمل أو لشراء الحاجات الأساسية، تكبد المخالف غرامة قدرها 2000 درهم.

ومخالفة منع أو تقييد التجمعات أو الاجتماعات أو إقامة الاحتفالات الخاصة والعامة، أو التجمع أو الوجود بالأماكن العامة أو المزارع الخاصة والعزب، تكبد المخالف غرامة قدرها ‏10000 درهم لمن قام بالدعوة أو التنظيم، و‏5000 درهم لكل من شارك.

ومخالفة عدم الالتزام بتعليمات الحجر المنزلي، وفقًا لدليل الحجر المنزلي وإعادة الفحص حسب الإجراءات الصحية، أو الامتناع عن تنفيذها، تكبد المخالف غرامة قدرها 50000  درهم.

ومخالفة رفض إجراء الفحص الطبي عند الطلب، تكبد المخالف غرامة قدرها 5000 درهم.

 

ومخالفة عدم اتخاذ إجراءات التعقيم لوسائل النقل العام، تكبد المخالف غرامة قدرها5000  درهم.

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