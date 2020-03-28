البحرين: على سلطات قطر عدم التدخل في خطة إجلاء مواطنينا من إيران

طالبت مملكة البحرين قطر بالتوقف عن التدخل بما يؤثر على إجلاء مواطنيها من إيران.





وأوضحت البحرين أنها بدأت في إجلاء مواطنيها في إيران منذ انتشار كورونا وفق الاحترازات الطبية.





وأعلنت البحرين ترتيب رحلة يوم غد لاجلاء المواطنين العالقين في الدوحة.

وقال مركز الاتصال في بيان إنه على السلطات القطرية عدم التدخل بما يؤثر على خطة الاجلاء القائمة لعودة المواطنين البحرينيين لبلدهم وبما يحفظ صحتهم وسلامتهم.



