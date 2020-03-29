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الوزراء: توجيهات من الرئيس السيسي للحكومة بأهمية تصنيع أجهزة التنفس الصناعي.. فيديو

الأحد 29/مارس/2020 - 01:15 ص
الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس الوزراء
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كـريـم الـخـطـيـب
كشف هاني يونس مستشار رئيس الوزراء، عن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع وزيرة الصناعة ورئيس إتحاد الصناعات للتركيز على تصنيع أجهزة التنفس الصناعي.

وقال "هاني يونس" خلال تصريحات تلفزيونية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بأهمية تصنيع أجهزة التنفس الصناعي في مصر، فضلا عن طلمبات ومحطات المياه وعدد من الصناعات الأخرى.

وأضاف مستشار رئيس الوزراء، أن رئيس الوزراء وعد بتوفير كل التيسيرات والموافقات على الفور من أجل توطين هذه الصناعات في مصر، مشيرا إلى أن هناك تكليف من الرئيس السيسي بتوطين العديد من الصناعات منها صناعة السيارات أيضا.

وأوضح "هاني يونس" أنه سيتم البدء في تنفيذ استراتيجية التعاون مع عدد كبير من شركات السيارات العالمية والسيارات الكهربائية أيضا ضمن الاتفاقيات، مؤكدا أنهم يعملون على التصمينع ومستلزمات الانتاج لتخفيف الإستيراد منها أجهزة التنفس الصناعي.
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