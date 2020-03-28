رئيس الوزراء يتابع حركة العمل بالمصانع.. ويؤكد: تشغيل مصانع المواد والمنتجات الغذائية والأدوية بكامل طاقتها.. وزيرة الصناعة: ننسق مع الجهات المعنية لاستثناء شاحنات المنتجات من الحظر

- رئيس الوزراء يؤكد ضرورة توفير المنتجات الغذائية والأدوية

- وزيرة الصناعة: ننسق مع الجهات المعنية للسماح بنقل شاحنات المنتحات والعمال فى ساعات الحظر

- اتحاد الصناعات يتبرع بـ 5 ملايين جنيه لشراء المستلزمات الطبية الخاصة بوزارة الصحة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة حركة العمل بالمصانع، وخاصة مصانع المواد الغذائية والأدوية، ومعدلات إتاحة مستلزمات الانتاج بها؛ للاطمئنان على توفير احتياجات المواطنين، في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة، لمعالجة آثار وتداعيات ڨيروس "كورونا المستجد"، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات.





وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل اللقاء، على ضرورة استمرار دولاب العمل بالمصانع خلال هذه الفترة؛ حتى تستمر عجلة الانتاج في الدوران، مشيرًا إلى أنه لن يتم حظر حركة البضائع، ومستلزمات الانتاج، وأن العمال مستمرون في أداء أعمالهم من أجل توفير الاحتياجات المختلفة للمواطنين.





في الوقت ذاته، شدد رئيس الوزراء على أهمية إلتزام المصانع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها، بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بهذه المصانع، كما شدد على ضرورة تشغيل مصانع المواد والمنتجات الغذائية والأدوية بكامل طاقتها؛ حتى تتمكن من سد الاحتياجات الخاصة بالمواطنين، مؤكدًا على أهمية تأمين كافة مستلزمات الإنتاج للمصانع، بغرض إتاحتها بصفة دائمة، حتى لا تتوقف أي صناعة.





من جانبها، أوضحت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنه تم إجراء حصر بالمصانع التي طلبت العمل بنظام الورديات، والتي يُشترط التزامها بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، ومعظم هذه المصانع تعمل في مجال الصناعات الغذائية والدوائية، فيما تم الترتيب لآلية عمل هذه المصانع بكامل طاقتها.





ونوهت الوزيرة إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية؛ بهدف السماح لشاحنات نقل المنتجات والمستلزمات وكذا العمال بالتحرك خلال ساعات الحظر، شريطة أن تكون الفواتير الرسمية للشحنات المنقولة برفقة سائق الشاحنة، أو مندوب الشركة المرافق، وفي حال عودة الشاحنات، يكون إذن التسليم هو المستند المطلوب توافره مع الشاحنة.





وتقدم المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، خلال الاجتماع، بالشكر لرئيس الجمهورية، ولرئيس الوزراء، وكامل أعضاء الحكومة، على كل الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة ڨيروس "كورونا المستجد"، وكذا إجراءات دعم الصناعة المصرية والحفاظ عليها في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.



