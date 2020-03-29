وباء كورونا يتفشى في إسرائيل.. ارتفاع كبير في عدد الإصابات بالفيروس

أعلنت إسرائيل اليوم، الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 3865 حالة إصابة.





وأشارت الصحة الإسرائيلية إلى أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 12 حالة وفاة؛ حسبما أفادت "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها.





وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد 3619 حالة إصابة.





وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن من بين المصابين بكورونا 54 مصابًا في حالة خطيرة.





وفي وقت سابق، حذر مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، موشيه بار سيمان، بأن هناك مخاوف من تفشي فيروس كورونا بشكل كبير خلال "عيد الفصح"، متوقعًا في الوقت ذاته أن يصل عدد الإصابات في إسرائيل إلى 200 حالة خطيرة أسبوعيًا.





كما حذر سيمان أمام لجنة كورونا في الكنيست، من إصابات كثيرة في الأوساط الفلسطينية الداخل والقدس خلال شهر رمضان، وفقا لما نقلته القناة السابعة العبرية.