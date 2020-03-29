AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وباء كورونا يتفشى في إسرائيل.. ارتفاع كبير في عدد الإصابات بالفيروس

الأحد 29/مارس/2020 - 09:14 ص
كورونا يتفشى في اسرائيل.
كورونا يتفشى في اسرائيل.
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أعلنت إسرائيل اليوم، الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 3865 حالة إصابة.

وأشارت الصحة الإسرائيلية إلى أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 12 حالة وفاة؛ حسبما أفادت "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها.

وكانت  وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد 3619 حالة إصابة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن من بين المصابين بكورونا 54 مصابًا في حالة خطيرة.

وفي وقت سابق، حذر مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، موشيه بار سيمان، بأن هناك مخاوف من تفشي فيروس كورونا بشكل كبير خلال "عيد الفصح"، متوقعًا في الوقت ذاته أن يصل عدد الإصابات في إسرائيل إلى 200 حالة خطيرة أسبوعيًا.

كما حذر سيمان أمام لجنة كورونا في الكنيست، من إصابات كثيرة في الأوساط الفلسطينية الداخل والقدس خلال شهر رمضان، وفقا لما نقلته القناة السابعة العبرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 21 شخصا

إسرائيل تعلن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 50 حالة

تزايد مصابي كورونا فى إسرائيل لـ58 حالة.. وفد ألماني زار بيت لحم والقدس وأريحا وراء انتشار الفيروس

إسرائيل تعلق الدراسة وخلاف حول إصابة نتنياهو بكورونا

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل

ترشيحاتنا

تحرك عسكري أمريكي بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخين على بحر اليابان

محمد رزق: حققت حلم والدي بالانضمام للأهلي.. فيديو

ميرهان حسين تنضم لـTik tok بفيديو لـ منى زكي

محمد رزق يكشف كواليس انضمامه لـ الأهلي وحقيقة مفاوضات الزمالك

إسقاط طائرة مسيرة حلقت فوق قصر البرهان في الخرطوم .. تفاصيل

وزير التعليم: مدارس ومعاهد التمريض "مش تبعنا" ومصير طلابها ليس في أيدينا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سقوط أول أعضاء العائلة الملكية في إسبانيا بفيروس كورونا .. وفاة الأميرة ماريا تيريزا

صور نادرة لـ إليسا قبل 20 عاما.. شاهد

تحصن الجسم ضد كورونا.. القهوة تضعف جهاز المناعة في هذه الحالة فقط