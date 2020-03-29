محافظ بورسعيد: لا داعي للتكالب على شراء السلع الغذائية

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،اليوم الأحد، مخابز إنتاج الدقيق المدعم وذلك بالمنطقة الصناعية جنوب محافظة بورسعيد .
واطمأن اللواء عادل الغضبان على انتظام سير العمل بالمصنع على مدار الـ24 ساعة وذلك لتغطية احتياجات المحافظة من الخبز المدعم .
وناشد محافظ بورسعيد المواطنين، عدم التزاحم على المخابز، مؤكدًا ان بورسعيد لديها وفرة في الدقيق.
وخلال جولته ،تابع المحافظ خطوط الانتاج ومعدلات العمل داخل المطحن،وكذلك مدى تنفيذ الاجراءات والتدابير الاحترازية داخل المطحن ، وأكد المحافظ خلال جولته أن محافظة بورسعيد تشهد وفرة فى المواد الغذائية والخبز ولا داعى للقلق أو التكالب على المنتجات ،مشيرا ان المطحن يعمل على مدار الساعة لتوفير الخبز للمحافظة وهناك متابعة مستمرة لعمل المطحن وانتاجيته .