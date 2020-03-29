محافظ بورسعيد: لا داعي للتكالب على شراء السلع الغذائية

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،اليوم الأحد، مخابز إنتاج الدقيق المدعم وذلك بالمنطقة الصناعية جنوب محافظة بورسعيد .





واطمأن اللواء عادل الغضبان على انتظام سير العمل بالمصنع على مدار الـ24 ساعة وذلك لتغطية احتياجات المحافظة من الخبز المدعم .





وناشد محافظ بورسعيد المواطنين، عدم التزاحم على المخابز، مؤكدًا ان بورسعيد لديها وفرة في الدقيق.



