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حوادث

إصابة اثنين وتحطم سيارة بسبب انهيار بلكونة في قليوب

الأحد 29/مارس/2020 - 03:04 م
انهيار عقار
انهيار عقار
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إبراهيم الهوارى

أصيب شخصان وتحطمت سيارة إثر انهيار بلكونة عقار مكون من ثلاث طوابق بمنطقة سيدي عبدالرحمن بمدينة قليوب، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من العميد هيثم حجاج مأمور مركز قليوب يفيد إصابة ربة منزل وشخص آخر تصادف مرورهما بالشارع بمنطقة سيدى عبدالرحمن دائرة المركز، حيث سقطت عليهما بلكونة عقار مكون من ثلاث طوابق.


 كما تسببت البلكونة في تحطم سيارة كانت أسفل العقار وتم نقل المصابين إلى مستشفى قليوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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