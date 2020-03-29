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تكنولوجيا

ITIDA تكشف عن مبادرة شركات التكنولوجيا المصرية تجاه فيروس كورونا..تفاصيل

الأحد 29/مارس/2020 - 08:02 م
ITIDA تكشف عن أفكار
ITIDA تكشف عن أفكار شركات التكنولوجيا المصرية تجاه فيروس كور
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أحمد عبد القوى _كريم جمال
كشفت هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات ITIDA لموقع صدى البلد الإخبارى عن مجموعة من المقترحات لمواجهة تفشى فيروس كورونا، كانت قد تقدمت بها الشركات الإلكترونية فى مصر إلى وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتى بدورها تبنتها بشكل رسمي.

ونستعرض فى القائمة التالية أبرز تلك المقترحات والمبادرات من شركات التكنولوجيا المصرية تجاه فيروس COVID-19 المستجد :

1- تطبيق Zoorest 
أطلق تطبيق Zoorest المختص بربط أصحاب الحيوانات الأليفة بالطبيب البيطري بالإضافة لخدمات الحيوانات الأليفة المختلفة، حملة توعية لتثقيف العملاء بأن الكلاب والقطط لا تنقل فيروس كورونا المستجد COVID-19، بعدما قام الكثيرون بترك كلابهم وقططهم فى الشوارع خوفًا من العدوي الفيروس.

كما قدموا برومو كود "zoorest50" بخصم 50 جنيهًا لأصحاب الحيوانات الأليفة لتقليل قلقهم وزيارة أقرب عيادة لهم بأريحية تامة، ومع فرض حظر التجول الليلي بدأ التطبيق فى تقديم استشارات مجانية مع أطباء بيطريين متخصصين.

2- Widebot 
وهى منصة روبوتات للشركات الناشئة تقوم بالتحدث باللغة العربية، حيث تساعد تلك الشركات في الحفاظ على استمرار أعمالها على الرغم من مخاطر إنتقال الفيروس، وكشفت المنصةعن برومو كود "Besafe" السارى حتى 3 أشهر من الآن، وبالفعل قامت بإطلاق رسائل توعية مع شركة Careem مصر والعراق وباكستان ، وستنضم إليهم بقية الدول العربية قريبًا.

3- Weelo
 قدمت شركة Weelo Business مبادرة استشارية مجانية تسمى "Save your Business" للشركات والمؤسسات في مجال سلسلة التوريد، تربطهم بخبراء الصناعة والاستشاريين عبر مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية لمساعدتهم على التنقل بأمان خلال هذه الأزمة.

و هؤلاء الخبراء متخصصون فى التوزيع والتمويل والشحن وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية والتسويق والمشتريات والإنتاج والعمليات والمبيعات والاستراتيجية والتخزين.

4- Tawfiqia
هى منصة تربط أصحاب السيارات بموردي منتجات السيارات المعتمدين، والتى بدأت فى نشر الوعي لعملائها حول تعقيم السيارات ضد فيروس كورونا، وكشفت ايضًا عن المناطق الأكثر شيوعًا في السيارة التي تحتاج إلى تعقيم خاص، بالإضافة لتقديم طرق مختلفة للبقاء في أمان قبل وبعد استخدام أصحاب السيارات لسياراتهم.

6- Kemitt
قررت شركة Kemitt لتجارة الأثاث ومستلزمات المنزل و المكتب الإلكترونية إعفاء الراغبين في عرض منتجاتهم على منصتها منذ بداية فترة الحجر الصحي، بشرط أن تتماشى هذه المنتجات مع جودة التشغيل ومعايير العرض الويب، وبالتالى تقليل تأثير وتداعيات كورونا على مصممي الأثاث ومصنعيه في مصر.

7- Jinni
دشنت شركة Jinni التى تقدن خدمات التنظيف مبادرات جديدة للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا، من خلال خدمات تعقيم كاملة للمنازل وأماكن العمل، بالإضافة لبيع جل منظفة لليد ومحلول مطهر بتركيز 70٪ من الكحول الإيثيلي، كما أطلقت جلسات توعية وملصقات في أماكن مختلفة للمساعدة في إزالة المفاهيم الخاطئة حول انتشار الفيروس.

8- iMedical 
أما موقع iMedical المختص بتجارة  مستلزمات طب الأسنان والطب بشكل عام إلكترونيًا، بدأ فى بيع أقنعة وقفازات حماية، بمساعدة شركتى TIEC و Sala7lyy الموردين لعمال الصيانة.

9- Agri DB
كما أنشأت منصة Agri DB  المختصة بالزراعة خدمة للشركات الزراعية بعرض منتجاتها والتواصل مع عملائها مجانًا لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة للسماح للموردين بالبقاء في المنزل أثناء التواصل مع العملاء، وبالتالى تتواصل هذه الشركات مع المزارعين والتجار في المحافظات المختلفة.
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