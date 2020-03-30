فيسبوك يستفيد من كورونا بسبب Facebook Portal.. اعرف إزاي

بعد أن تم رفض الجهاز من قبل محللي الصناعة في بدايته، نفذت خلال الفترة الماضية كل وحدات محادثة الفيديو المملوكة لفيسبوك Portal TV، وذلك عبر موقع الشركة علي الويب، وكذلك على المنصات عبر الإنترنت مثل Best Buy وAmazon.





وبحسب ما ذكره موقع "gadgetsnow"، في ظل وجود العديد من المستخدمين في العزل الصحي داخل منازلهم نتيجة للانتشار الواسع الذي يشهده العالم لفيروس كورونا المستجد، أدي ذلك إلى أقدام المستخدمين على شراء أجهزة مكالمات الفيديو التابع لعملاق التواصل الاجتماعي، والت تعد أفضل طريقة للبقاء على اتصال مع الأخرين خلال فترة الجحر.





الجدير بالذكر أن شركة فيسبوك بدأت في شهر نوفمبر الماضي، في بيع أجهزة Portal TV، والتى تتيح للمستخدم إجراء محادثة فيديو باستخدام التلفزيون الخاص به كشاشة، قد تم رفضه بسرعة من قبل مراجعي الصناعة وخبراء الخصوصية.

ولكن مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تتصدر حاليا قائمة البلدان الأكثر إصابة، فإن الناس في منازلهم ويرغبون في البقاء على اتصال مع ذويهم.

وقد نقل تقرير لشبكة CNBC عن متحدث باسم فيسبوك قوله : "مثل الشركات الأخرى، فإننا نواجه تأثيرا على إنتاج الأجهزة لدينا بسبب COVID-19".





وأوضح: "لقد نفدت بعض نماذج Portal بشكل متقطع في قنوات ومناطق مختارة. نحن نراقب الوضع عن كثب وسنواصل إتاحة المنتجات بأسرع ما يمكن".