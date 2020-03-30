أبناء الحوراني بدمياط يطلقون مبادرة لتوزيع السلع الغذائية على متضرري كورونا..صور

ويقوم مجموعه من الشباب من ابناء القرية ،بشراء كافة احتياجات أهالي القرية خاصة للمسنين ، من السلع الغذائية كاللحوم والاسماك والخضروات والفاكهة بكميات كبيرة وتوزيعها على الاسر الاكثر احتياجا.





ومن جانبه اكد مجدى سليم ، مؤسس المبادرة، ان شباب القرية منذ بدء ظهور أزمة فيروس كورونا تكاتفوا لتقديم المساعدة للأهالى بقرية الحورانى حيث انهالت التبرعات لمساعدة الاسر المتضررة.





وأشار الى انهم تواصلوا مع أهالي القرية من خلال انشاء "جروبات" على فيس بوك لدعم الأسر المتضررة من أهالي القرية وسيتم توصيل كافة انواع السلع الغذائية الى منازل تلك الاسر ومستمرون في عمل الخير.





ونوه إلى أن المبادرة نجحت منذ اليوم الاول وتم توزيع كميات كبيرة من السلع الغذائية تعدت الاطنان من مختلف السلع الغذائية.



