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سيارات

سوزوكي suzuki تعلن تخفيض أسعارها اليوم في مصر .. صور

الإثنين 30/مارس/2020 - 11:29 ص
سوزوكي ديزاير2020
سوزوكي ديزاير2020 suzuki dzire
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اشرف عطية
في ظل تراجع البيعات بشكل كبير بسبب أزمة كورونا تسعى شركات السيارات لكثير من الحلول في محاولة منها لانعاش السوق في هذا السياق قرر وكيل سوزوكي في مصر تخفيض اسعار سوزوكي ديزاير suzuki dzire 2020 من 220.000 جنيه الي 210.000 جنيه ليتراجع سعر السيارة suzuki dzire بواقع 10 آلاف جنيه دفعة واحدة. 

ديزاير سوزوكي
suzuki dzire
وتأتي السيارة سوزوكي ديزاير suzuki dzire مزودة بالعديد من وسائل الامان منها فرامل ABS وEBD مع مانع للسرقة وايرباج أمامي وسنتر لوك وأحزمة أمان أمامية وخلفية ومصابيح ضباب كما تأتي مجهزة بتكييف وبلوتووث وكمبيوتر رحلات وزجاج كهربائي وغيرها من وسائل الراحة
و تأتي سوزوكي ديزاير2020 suzuki dzire بقئة واحدة فقط و تستطيع التسارع من حالة السكون حتي 100 كم / س خلال 13 ثانية.

جدير بالذكر ان هذا التخفيض ليس الاول فهذة السيارة suzuki dzire كانت تباع بسعر 238.000 جنية و ظلت تواجه تخفيضات السوق الي ان وصلت الي سعرها الحالي اليوم وهو 210.000 جنيه مصري
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