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تعليم

جامعة طنطا تبدأ إنتاج الكمامات والبدل الطبية المعقمة وتوزيع حصة مجانا

الإثنين 30/مارس/2020 - 05:34 م
رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا
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احمد علي
أعلن الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا عن بدء العمل فى خطوط إنتاج الكمامات الطبية والبدل الخاصة بمكافحة العدوى وبدل العمليات بورش جامعة طنطا لدعم الإجراءات والتدابير الوقائية بمحافظة الغربية في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وتأمين وحماية أفراد المنظومة الطبية وطاقم الأطباء والتمريض وجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية.

أوضح رئيس الجامعة أنه سيتم اتباع أعلى معايير الجودة العالمية والتعقيم فى الكمامات المنتجة ، حيث تمر بعد مرحلة التصنيع بمرحلتي التعقيم ثم التغليف مشيرا إلى أنه جار إنتاج 20 ألف من الكمامات الطبية لتوزيعها على المستشفيات الجامعية والمصالح الحكومية بالمجان .

من جانبه قال الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، ان الهدف من تدشين خط  الإنتاج هو سد العجز فى المستلزمات الوقائية فى المستشفيات لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتوفيرها وتوزيعها للمصالح الحكومية والإدارية بالمحافظة.
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