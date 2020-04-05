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فن

شاهد.. رقصة تسببت في انفصال إيمان عن زوجها الأمير السوري

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:02 ص
ايمان
ايمان
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شيرى نبيل
هي ليلي هلال ياسين التي ولدت بالإسماعيلية عام 1938، لها طلة خاصة وملامح مميزة أطلق عليها العندليب الأسمر لقب "سمراء النيل" لما تتمتع به من اللون الخمري الجذاب .. وغنى لها "أنا لك علي طول" و"علشانك يا قمر". 

إيمان، شاركت في فيلم ألماني يحمل اسم "روميل بنادي القاهرة"، والذي قدمته عام 1958، وقيل أنها أدت فيه شخصية الجاسوسة حكمت فهمي، وقدمت بعض وصلات الرقص التي ظهرت فيها ببدلة رقص، وقيل أن رقصها هو سبب انفصالها عن زوجها فؤاد الأطرش. 

إيمان، التقت بعدها بزوجها الحالي والألماني الجنسية المهندس ماكس شيلدين، ونشأت بينهما قصة حب قوية، توّجت بالزواج في 1962، لتقرر من بعدها اعتزال الفن نهائيا، والتفرغ لمنزلها وحياتها الجديدة، والانتقال معه إلى ألمانيا للاستقرار هناك.

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