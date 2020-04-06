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مرأة

بدون جراحة.. 6 حيل خارقة تخلصك من انسداد شرايين القلب

الإثنين 06/أبريل/2020 - 05:52 ص
شرايين
شرايين
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لمياء الياسين
الكثير من الأطعمة التي تستمتع بها كل يوم، حتى الأطعمة التي تكون صحية لك، قد تسبب الكثير من الضرر لقلبك. لهذا السبب، من المهم دائمًا أن تكون على دراية بما يجب عليك تجنبه ولماذا يجب عليك تجنبه.

موقع  Bright Side يقدم لك بعض  الأطعمة التى يجب تجنبها إذا كنت بحاجة إلى تنظيف الشرايين.

1. اللحوم الحمراء

 الأشخاص الذين يستهلكون اللحوم الحمراء بشكل يومي لديهم مستويات عالية من تريميثيل أمين N- أكسيد ، وهي مادة كيميائية مرتبطة بأمراض القلب. وجد باحثون آخرون أيضًا علاقة بين تناول اللحوم الحمراء بانتظام والتعرض لخطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

2. الخضار والحساء المعلب

الخضار المعلبة و الشوربات المعلبة يبدو وكأنه وسيلة مريحة لإضافة المزيد من الخضار إلى حميتك، لكنها غالبا ما تحتوي على الملح جدا ويؤدي الإفراط في تناول الملح إلى زيادة ضغط الدم ، مما يقلل من كمية الأكسجين التي تصل إلى قلبك ، مما قد يؤدي إلى نوبة قلبية.

3. وجبات مجمدة

 تحتوي العديد من الوجبات المجمدة على مستويات عالية من  الصوديوم بالإضافة إلى المواد الحافظة

4. اللحوم  المعالجة 

تزيد من مستويات الكوليسترول لديك  والتي يمكن أن تتسبب في زيادة الأوعية الدموية  وزيادة خطر الإصابة لأمراض القلب.  فإن اللحوم المعالجة بشكل عام ليست صحية للقلب بسبب ارتفاع مستويات الملح.

5. المخبوزات
 هناك علاقة إيجابية بين أمراض القلب والأحماض الدهنية غير المشبعة. العديد من المخبوزات منكهة بالسكر ، مما يمكن أن يضغط على القلب إذا تم تناوله بكثرة.
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