بدون جراحة.. 6 حيل خارقة تخلصك من انسداد شرايين القلب

موقع Bright Side يقدم لك بعض الأطعمة التى يجب تجنبها إذا كنت بحاجة إلى تنظيف الشرايين

4. اللحوم المعالجة







تزيد من مستويات الكوليسترول لديك والتي يمكن أن تتسبب في زيادة الأوعية الدموية وزيادة خطر الإصابة لأمراض القلب. فإن اللحوم المعالجة بشكل عام ليست صحية للقلب بسبب ارتفاع مستويات الملح.