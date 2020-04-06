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رياضة

شاهد.. ميدو يشارك جمهوره فيديو أثناء ممارسته التمارين الرياضية

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:13 ص
ميدو
ميدو
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سيد احمد
نشر أحمد حسام ميدو المدير الفنى السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة ونجم الزمالك السابق؛ فيديو له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهر ميدو فى الفيديو يمارس التمارين الرياضية فى حديقة منزله خلال الحجر الصحى.

يذكر أن انتقد أحمد حسام ميدو موقف النادي الأهلي فى ملف تجديد تعاقده مع الثلاثي أحمد فتحي وشريف إكرامي وحسام عاشور.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر "الأهلي أخطأ بعدم الحفاظ على فتحي وإكرامي وعاشور دفعة واحدة".

وتابع "ربما يستطيع الأهلي تعويضهم فنيًا، لكن لن يستطيع تعويضهم أبدًا داخل غرفة خلع الملابس".

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