بمشاركة نجوم العالم.. الصحة العالمية تكشف تفاصيل مبادرة لدعم الأطقم الطبية لمواجهة كورونا

وجه تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، التحية والتقدير إلى الفنانة العالمية "ليدي جاجا" وغيرها من نجوم العالم في مجال الفن وكرة القدم؛ لدعمهم لمنظمة الصحة العالمية والقيام بمبادرة لدعم الأطقم الطبية وجمع التبرعات من مختلف أنحاء العالم، لمواجهة فيروس كورونا.









وأكد "تيدروس أدهانوم"، في كلمته في مؤتمر منظمة الصحة العالمية، "حصلنا على دعوى في الأسبوع الماضي واندهشت من الطاقة والشغف من قبل الفنانة العالمية ليدي جاجا، وهذا التزام مبهر للإنسانية، وأن ما خططت له نفع للعالم، ونرفع الوعي ونحشد الموارد لمكافحة الوباء".





كانت فكرة المبادرة العالمية تقوم على جمع عدد ضخم من الفنانين ونجوم الكرة والمطربين من مختلف أنحاء العالم في حفل يذاع على الهواء في يوم 18 أبريل المقبل للدعم الأطقم الطبية وجمع التبرعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي يهاجم العالم باكملها.





ويشارك في الحفل عدد كبير من نجوم العالم، ومنهم ديفيد بيكهام، وليدي جاجا.



