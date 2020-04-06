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أخبار العالم

قطر تسجل أكثر من 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 07:01 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم الاثنين، تسجيل 228 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، بينما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 131.

وذكرت الوزارة أن بعض حالات الإصابة الجديدة تعود إلى المسافرين العائدين أو لمخالطين من مواطنين ومقيمين، إضافة إلى حالات إصابة جديدة بين العمالة الوافدة.

وكانت قطر قد سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا المستجد بيوم واحد، أمس الأحد، بعد أن أعلنت عن 279 إصابة جديدة، ووفاة مواطن يبلغ من العمر 88 عاما.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية عن وزارة الصحة الإحاطة المتعلقة بالفيروس، والتي تضمنت تسجيل 279 إصابة جديدة الأحد.

وأعلنت الصحة القطرية وفاة مواطن قطري مصاب بالفيروس، يبلغ من العمر 88 عاما كان يعاني من عدة أمراض مزمنة، وفقا للوكالة.

وأشارت الوزارة القطرية إلى أن 14 حالة شفاء جديدة سُجلت في الدولة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات المتعافية 123 في قطر.

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