في ذكرى وفاة ناهد شريف .. قصة رحيلها المأساوية وغدر زوجها بها

وعن هذا الموقف، حكى كمال الشناوي، أنه ذهب مسرعا الي رئيس الوزراء الدكتور فؤاد محيي الدين، آنذاك، باستخرج الأوراق وبالفعل أنهى جميع الإجراءات وسافرت بالفعل «ناهد» للسويد للعلاج علي نفقة الدولة وأجريت لها عملية ناجحة، ثم عادت للقاهرة واندمجت في العمل حتي تنفق علي أسرتها، فقد كانت تعول شقيقتها الصغري وتتناسي الادوية والتحاليل، لتنتكس الشريف ويعاودها المرض بشراهة.



