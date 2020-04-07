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فن

في ذكرى وفاة ناهد شريف .. قصة رحيلها المأساوية وغدر زوجها بها

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 07:00 ص
ناهد شريف
ناهد شريف
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سعيد فراج
يوافق اليوم الثلاثاء 7 من أبريل، ذكرى رحيل الفنانة ناهد شريف، والتي ولدت في 1 من يناير عام 1942 بمركز الواسطى في محافظة بني سويف، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1981، عن عمر يناهز 39 عامًا. 

وتزوجت ناهد شريف، من الفنان اللبناني إدوارد جرجيان شقيق الراقص الراحل كيغام وأنجبا ابنتهما لينا، وانتقلت معه للعيش في العاصمة الإنجليزية لندن. 

وقبل رحيل ناهد شريف، جاء أحد الأصدقاء إلى طليقها الفنان كمال الشناوي، يخبره بأنها تريده، فذهب مسرعا ليجدها تخبره بأنها أصيبت بالسرطان وأنه مطلوب منها السفر للخارج في غضون 48 ساعة وإنها لاتقدر ماديا علي تكاليف السفر. 

وعن هذا الموقف، حكى  كمال الشناوي، أنه ذهب مسرعا الي رئيس الوزراء الدكتور فؤاد محيي الدين، آنذاك، باستخرج الأوراق وبالفعل أنهى جميع الإجراءات وسافرت بالفعل «ناهد» للسويد للعلاج علي نفقة الدولة وأجريت لها عملية ناجحة، ثم عادت للقاهرة واندمجت في العمل حتي تنفق علي أسرتها، فقد كانت تعول شقيقتها الصغري وتتناسي الادوية والتحاليل، لتنتكس الشريف ويعاودها المرض بشراهة. 

وفي مقابل هذا الموقف الشهم للشناوي كان زوجها اللبناني «إدوارد جرجيان» يتاجر بمرضها من خلال جمع أموال من شخصيات هامة في الوطن العربي كله من أجل علاجعها ولكنه كان يحصل علي هذه الاموال لحسابه الخاص تاركا «ناهد» تعاني ويلات وأوجاع المرض اللعين وترحل بعد أن عادت الي القاهرة، لتلفظ أنفاسها الأخيرة داخل مستشفي المعادي. 
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