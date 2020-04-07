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فن

في ذكرى رحيل ناهد شريف .. تزوجت مسيحيًا وأنجبت منه ابنتها الوحيدة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 02:29 ص
ناهد شريف
ناهد شريف
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سعيد فراج
يوافق اليوم الثلاثاء 7 من أبريل، ذكرى رحيل الفنانة ناهد شريف، والتي ولدت في 1 من يناير عام 1942 بمركز الواسطى في محافظة بني سويف، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1981، عن عمر يناهز 39 عامًا. 

وتزوجت ناهد شريف مدنيًا من الفنان اللبناني إدوارد جرجيان شقيق الراقص الراحل كيغام وأنجبا ابنتهما لينا، وانتقلت معه للعيش في العاصمة الإنجليزية لندن. 

وفي العام الماضي 2019، عادت «لينا» ابنة ناهد شريف إلى القاهرة، بعد 38 عامًا من رحيل والدتها، وقررت أن تذهب لزيارة مقبرة والدتها لتكون أول مكان تتجه له بعد أن أصبحت امرأة في بداية الأربعينيات من عمرها، وظلت تبكي أمام القبر واستعادت ذكريات الطفولة مع الأم التي تركتها في سن الخمس سنوات. 

وكانت الإعلامية بوسي شلبي، في استقبال «لينا» ابنة ناهد شريف، لتسجل معها لقاء في برنامج «أحلى النجوم» سيتم عرضه لاحقًا عبر قناة المحور الفضائية، وجاء اللقاء بحضور عدد من الفنانين الذين عملوا مع والدتها، منهم: «سمير صبري، رجاء الجداوي، نجوى فؤاد»، لاسيما أن الأخيرة كانت صديقة مقربة للراحلة ناهد. 

وكشفت «لينا» ابنة ناهد شريف، في لقائها مع بوسي شلبي، أن أمها كان اسمها الحقيقي سميحة محمد زكي، وأن اسم الشهرة أطلقه عليها الفنان الراحل عبد السلام النابلسي، مشيرة إلى أن والدها اللبناني (إدوارد جيرجيان) لم يتزوج بعد وفاة أمها، وكان دائم البكاء عليها.

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