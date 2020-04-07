في ذكرى رحيل ناهد شريف .. تزوجت مسيحيًا وأنجبت منه ابنتها الوحيدة

وفي العام الماضي 2019، عادت «لينا» ابنة ناهد شريف إلى القاهرة، بعد 38 عامًا من رحيل والدتها، وقررت أن تذهب لزيارة مقبرة والدتها لتكون أول مكان تتجه له بعد أن أصبحت امرأة في بداية الأربعينيات من عمرها، وظلت تبكي أمام القبر واستعادت ذكريات الطفولة مع الأم التي تركتها في سن الخمس سنوات.

وفي العام الماضي 2019، عادت «لينا» ابنة ناهد شريف إلى القاهرة، بعد 38 عامًا من رحيل والدتها، وقررت أن تذهب لزيارة مقبرة والدتها لتكون أول مكان تتجه له بعد أن أصبحت امرأة في بداية الأربعينيات من عمرها، وظلت تبكي أمام القبر واستعادت ذكريات الطفولة مع الأم التي تركتها في سن الخمس سنوات.

وكانت الإعلامية بوسي شلبي، في استقبال «لينا» ابنة ناهد شريف، لتسجل معها لقاء في برنامج «أحلى النجوم» سيتم عرضه لاحقًا عبر قناة المحور الفضائية، وجاء اللقاء بحضور عدد من الفنانين الذين عملوا مع والدتها، منهم: «سمير صبري، رجاء الجداوي، نجوى فؤاد»، لاسيما أن الأخيرة كانت صديقة مقربة للراحلة ناهد.



