AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ دمياط تكشف سبب إقالة مدير مستشفى الصدر.. فيديو

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 04:05 ص
محافظة دمياط
محافظة دمياط
Advertisements
محمود محسن
أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن إقالتها لمدير مستشفى صدر دمياط، ونائب ووكيل المستشفى كان نتيجة لتقصيرهم وإهمالهم المتكرر فى التعامل مع مصابى كورونا.

وأضافت عوض خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، ان صحة المواطن هي الأهم خلال تلك الفترة وتلقينا أكثر من شكوى، و قمنا بتحويل الأمر للتحقيق واتخاذ ما يلزم".

وتابعت محافظ دمياط، ، أن العاملين فى المنظومة الصحية أبطال المرحلة الحالية التى يمر بها الوطن، لافتة إلى أن المحافظة تعمل على مواجهة تفشى فيروس كورونا من خلال توسيع دائرة المشتبه بهم.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن العمالة غير المنتظمة فى المحافظة تتمثل فى عمال الأثاث، ونجرى حصرا لهم الآن، من خلال التواصل مع بعض الجهات، وأصحاب المصانع والورش.

وقالت محافظة دمياط إن عددا كبيرت من ابناء المحافظة يندرجون تحت العمالة غير المنتظمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

التهاب رئوي وكورونا .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة منصور الجمال

في ذكرى رحيل ناهد شريف .. تزوجت مسيحيًا وأنجبت منه ابنتها الوحيدة

بعد وفاته اليوم.. السيرة الذاتية لرجل الأعمال منصور الجمال

نائب رئيس جامعة بنها تكشف عن أول علاج لمحاربة كورونا في مصر تستخدمه الصين ..فيديو

الصحة: تسجيل 149 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و7 حالات وفاة

في ذكرى رحيل ناهد شريف .. تعرف على اسمها الحقيقي وعدد زيجاتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة محتشمة.. بشرى تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

الكافيه في البيت .. طريقة عمل الموكا الباردة

بإطلالة غير تقليدية.. بسمة تبهر متابعيها بـ لوك جديد