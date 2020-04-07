دعاء ليلة النصف من شعبان مكتوب كامل 1441 - 2020 .. الإفتاء: أكثروا من مناجاة الله باسمه هذا

دعاء ليلة النصف من شعبان مكتوب كامل

دعاء ليلة النصف من شعبان 1441 - 2020 مستجاب

دعاء ليلة النصف من شعبان 1441 - 2020 مستجاب وعنه قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه من مغرب اليوم الثلاثاء هلت علينا ليلة النصف من شعبان، وهي ليلة مباركة، أرشدنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- إلى فضلها العظيم، منوهًا بأنه عن دعاء ليلة النصف من شعبان 1441 - 2020 مستجاب ، ادعوا الله في هذه الليلة بما فتح الله تعالى عليكم بالدعاء.





دعاء ليلة النصف من شعبان 1441 - 2020 مستجاب وفيه نصح كل مسلم في هذه الليلة أن يناجي الله تعالى باسمه اللطيف ولا ينسى في دعائه سؤال الله رفع الوباء عن البلاد، مشيرًا إلى أن دعاء ليلة النصف من شعبان 1441 - 2020 مستجاب هو عبادة من تلك التي تتنوع وتكون مطلوبة في ليلة النصف من شعبان ، فمن أعمال ليلة النصف من شعبان قيام الليل والصدقات والذكر والصلاة على النبي، والصلاة وقراءة القرآن.



