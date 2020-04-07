علامات تلف الفتيس الأوتوماتيك



يفضل كثيرون اقتناء سيارات بفتيس أوتوماتيك لسهولة قيادتها خصوصا في الأماكن المزدحمة فهي تحتاج لمجهود أقل أثناء القيادة لعدم وجود سرعات تحتاج لتغييرها بشكل يدوي ولكن يغفل أشخاص كثيرون عن عمل صيانة دورية للفتيس الاوتوماتيك.





يتفاجأ السائقون بحدوث تغيير في كفاءة السيارة مثل التأخير في زمن الانتقال من سرعة لأخرى أو التأخير في الاستجابة عند إعطاء أمر السير أو ضعف عزم وسرعة السيارة وفي هذا السياق نطرح عليكم بعض الاشياء التي تدل علي تلف فتيس السيارة الاوتوماتيك





1- شم رائحة زيت محروق أثناء القيادة



2- صدور أصوات صريخ واحتكاك صادرة من الفتيس أثناء القيادة والتنقل بين الغيارات



3- بطء شديد في التسارع وعشوائية بين الغيارات



4- خلل في نظام الجر وعدم الاستجابة للأوامر



لذلك من الضروري دائمًا الكشف عليه كي لا تتعرض للمواقف المحرجة.