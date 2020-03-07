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سيارات

نصائح مهمة لتجنب أعطال الفتيس الأوتوماتيك

السبت 07/مارس/2020 - 11:59 م
اعطال الفتيس الاوتوماتيك
اعطال الفتيس الاوتوماتيك
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اشرف عطية


يتابع الملايين أخبار السيارات في مصر والعالم ويهتمون بكل ما يخصها للحفاظ عليها ومتابعة صيانتها الدورية اولا بأول لاطالة عمرها  الافتراضي.

 وفي هذا السياق نعرض بعض الأمور التي يجب معرفتها في تكنولوجيا السيارات وهي كالآتي:


الفتيس الاوتوماتيك

‎1- لابد من إجراء الصيانة الدورية ومراجعة الكتالوج الخاص بالسيارة ومعرفة مواعيد الصيانة الدورية للفتيس لأن في الصيانة يتم الكشف على خزانة الزيت للتأكد إنه لا يوجد بها رايش الناتج عن الاحتكاك مما يطيل عمر الفتيس و لابد أيضا الاهتمام بتغيير فلتر الزيت الخاص بالفتيس في مواعيدة .

وضع السيارة على n
‎2- في حالة الجر لو إضطررت لجر عربية تأكد إنها مش أكتر من الحمولة القصوى الموجودة في دليل المستخدم، وحتى لو في نطاق الحمولة القصوى تكرار هذه العملية يقصر عمر الفتيس لأن الجر يزيد الحمل على الفتيس ويرفع درجة حرارته بصورة كبيرة مما ينتج عنة تأكسد الزيت .

الاستخدام الصحيح للقير الاوتوماتيك
‎3- في حالة الانتقال من "D" الي "R" أو العكس تأكد إن العربية وقفت تماماّ قبل ما تقوم بالنقلة، لأنك لو نقلت لعكس الاتجاه قبل العربية ما تقف بشكل كامل ستقوم بتدمير التروس وأجزاء أخرى وتكلفة الإصلاح ستكون باهظة.

وضع السيارة على الـ P
4- نصح "اينهارد بوخسدروكر"، خبير السيارات الألماني قائلا: هذا الوضع قادر تقنيا على تأمين السيارة ضد التدحرج بشكل ذاتي، نتيجة وجود قفل ميكانيكي في تروس ناقل الحركة، ورغم ذلك فإنه من الممكن أن تتدحرج السيارة حال وجود حمولة زائدة أثناء توقف السيارة، ونصح أنه في هذه الحالة يجب تأمين السيارة بشكل إضافي بشد مكبح اليد سريعا.

زيت الفتيس
‎5- زيت الفتيس لابد من الكشف على مستواه وحالته بانتظام لأنه لو اقل من علامة L لابد من تزويدة ولو بينقص بانتظام لابد من معرفة السبب ولون زيت الفتيس الجيد يكون أحمر أو وردي لو لونه بيميل إنه يبقى بني أو محروق فلابد من تغييره.
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