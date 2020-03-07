نصائح مهمة لتجنب أعطال الفتيس الأوتوماتيك

‎1- لابد من إجراء الصيانة الدورية ومراجعة الكتالوج الخاص بالسيارة ومعرفة مواعيد الصيانة الدورية للفتيس لأن في الصيانة يتم الكشف على خزانة الزيت للتأكد إنه لا يوجد بها رايش الناتج عن الاحتكاك مما يطيل عمر الفتيس و لابد أيضا الاهتمام بتغيير فلتر الزيت الخاص بالفتيس في مواعيدة .



وضع السيارة على n

‎2- في حالة الجر لو إضطررت لجر عربية تأكد إنها مش أكتر من الحمولة القصوى الموجودة في دليل المستخدم، وحتى لو في نطاق الحمولة القصوى تكرار هذه العملية يقصر عمر الفتيس لأن الجر يزيد الحمل على الفتيس ويرفع درجة حرارته بصورة كبيرة مما ينتج عنة تأكسد الزيت .



الاستخدام الصحيح للقير الاوتوماتيك

‎3- في حالة الانتقال من "D" الي "R" أو العكس تأكد إن العربية وقفت تماماّ قبل ما تقوم بالنقلة، لأنك لو نقلت لعكس الاتجاه قبل العربية ما تقف بشكل كامل ستقوم بتدمير التروس وأجزاء أخرى وتكلفة الإصلاح ستكون باهظة.



وضع السيارة على الـ P